Saarbrücken

Regierungschef Hans kündigt Kontrollen der Corona-Regeln an

Die Corona-Regeln im Saarland sollen verstärkt kontrolliert werden. „Die Corona-Pandemie nimmt auch bei uns im Saarland weiter an Fahrt auf. Die Lage ist ernst, und es entsteht eine neue Dynamik“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag. Die Gegenmaßnahmen brächten aber nichts, wenn sie nicht auch kontrolliert würden. So solle es bereits in den nächsten Tagen Schwerpunktkontrollen durch die Sicherheitsbehörden geben.