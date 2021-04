Saarbrücken

Regierung zu Öffnungen: Noch zu früh für Schlussfolgerungen

Die saarländische Regierung hat Kritik an dem umstrittenen Öffnungskonzept des Bundeslandes zurückgewiesen. Ob das Saarland-Modell, das es seit dem 6. April gibt, Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen habe, werde man erst „in 10 oder 14 Tagen oder drei Wochen spürbar sehen in den Zahlen“, sagte Regierungssprecher Alexander Zeyer (CDU) am Dienstag. „Von daher kann man da jetzt noch gar keine Ableitungen rausziehen.“ Tatsächlich sei es so, dass auch die zahlreichen Tests dafür sorgten, dass das Infektionsgeschehen in einem gewissen Maße steige.