Mainz

Regierung: Wohnraumversorgung erneut verbessert

Die Wohnraumversorgung in Rheinland-Pfalz hat sich nach Angaben des Finanzministeriums im vergangenen Jahr zum fünften Mal in Folge verbessert. Die Zahl der Wohnungen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13.700 oder 0,6 Prozent auf 2,13 Millionen, wie Finanz- und Baustaatssekretär Stephan Weinberg (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung der aktuellen Studie zur Wohnmarktbeobachtung mitteilte. Im gleichen Zeitraum stieg die Einwohnerzahl in dem Bundesland um 4500. Ein Plus gab es auch bei den Baugenehmigungen: Deren Zahl stieg laut Untersuchung im vergangenen Jahr auf 16 700 und damit den dritthöchsten Stand seit 20 Jahren.