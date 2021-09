Mainz

Regierung trifft Vorkehrungen für den zweiten Corona-Herbst

Die rheinland-pfälzische Landesregierung bereitet sich auf den zweiten Herbst in der Corona-Pandemie vor. Unter welchen Bedingungen angesichts deutlich gestiegener Infektionszahlen das öffentliche Leben sicher gestaltet werden kann, soll in einer neuen, mittlerweile schon 26. Corona-Bekämpfungsverordnung festgehalten werden. Darüber berät das Kabinett in seiner heutigen Sitzung.. Im Anschluss wollen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Gesundheitsminister Clemens Hoch und Bildungsministerin Stefanie Hubig (alle SPD) um 13.30 Uhr die Ergebnisse der Beratungen vorstellen.