Bad Neuenahr/Ahrweiler

Regierung stockt Soforthilfe auf: Einfache Auftragsvergabe

Die rheinland-pfälzische Regierung hat die Soforthilfe für die Kommunen in den von der Unwetterkatastrophe betroffenen Regionen des Landes um weitere 10 Millionen Euro auf 60 Millionen Euro aufgestockt. Diese Mittel sollten den Gemeinden helfen, Aufträge beispielsweise zur Instandsetzung von Straßen, Wegen und zur Versorgung der Bevölkerung einfach und unkompliziert zu vergeben, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Unbürokratisch heißt unbürokratisch“, betonte sie. Bürgermeister könnten Aufträge an private Bauunternehmer, Landwirte oder andere Helfer, von denen schon viele ehrenamtlich im Krisengebiet mit angepackt hätten und „ohne deren Hilfe wir aufgeschmissen wären“, auch mündlich erteilen, sagte die Regierungschefin.