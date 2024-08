Plus Rheinland-Pfalz

Regierung plant verschärftes Gesetz: Bis 2040 soll Rheinland-Pfalz klimaneutral sein

Von Sebastian Stein

i Mehr erneuerbare Energien sind eine Voraussetzung, um die Ziele im geplanten Klimaschutzgesetz zu erreichen. Foto: Bernd Weissbrod/dpa

Fünf Jahre früher als der Bund will die Landesregierung Rheinland-Pfalz treibhausgasneutral machen. So steht es in einem Entwurf für das neue Landesklimaschutzgesetz. Wie das in drei Schritten gelingen soll und warum die Vorgaben schwächer sind als geplant.