Regierung informiert am Sonntag über neue Corona-Maßnahmen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) informiert die Öffentlichkeit an diesem Sonntag über neue Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Zu den vorangehenden Bund-Länder-Beratungen teilte die Staatskanzlei am Samstag mit, die Länderchefs wollten sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) „über den kommenden Shutdown“ abstimmen.

„Ich bin sehr sicher, dass es zu einem Shutdown kommen wird“, hatte die SPD-Politikerin am Freitag in Trier gsagt. Sie gehe von einer gemeinsamen Beschlussfassung mit ihren Ministerpräsidentenkollegen am Sonntag aus. „Und dann werden wir das in Rheinland-Pfalz umsetzen.“

Merkel und die Ministerpräsidenten von CDU und CSU befürworten nach Darstellung des baden-württembergischen Regierungschefs Winfried Kretschmann (Grüne) weitreichende bundesweite Einschränkungen des öffentlichen Lebens noch vor Weihnachten. „Da muss sich unsere Gesellschaft auf einen harten Lockdown einstellen, und so wie es sich abzeichnet, eher vor Weihnachten und nicht erst nach Weihnachten“, sagte Kretschmann nach einer Corona-Schalte mit Merkel und den Ministerpräsidenten der Union.