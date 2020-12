Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 14:30 Uhr

Mainz

Regierung erhöht Zuwendung für Ehrenamt in Jugendarbeit

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die Aufwandsentschädigung für Ehrenamtler in der Jugendarbeit leicht erhöhen. Arbeitnehmer, die von ihren Arbeitgebern für ihr Engagement freigestellt werden, sollen künftig bis zu 70 Euro pro Tag – und damit 10 Euro mehr – vom Land bekommen. Der Ministerrat habe für die dafür notwendige Gesetzesänderung grünes Licht gegeben, teilte Jugend- und Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) am Dienstag in Mainz mit. Das Gesetz könne voraussichtlich Anfang 2021 geändert und noch im selben Jahr umgesetzt werden.