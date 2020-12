Regierung beschließt milliardenschweren Nachtragshaushalt

Archivierter Artikel vom 08.06.2020, 17:40 Uhr

Saarbrücken (dpa/lrs) – Als Folge der Corona-Krise hat die saarländische Landesregierung einen Nachtragshaushalt in Höhe von 2,1 Milliarden Euro beschlossen. Das „Zukunftspaket Saar“ solle nicht nur pandemiebedingte Einbußen abfedern, sondern das Saarland „mit einem „umfassende Modernisierungsschub auch deutlich nach vorne“ pushen, teilte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nach der Klausurtagung der Landesregierung am Montag in Spiesen-Elversberg mit.

Mit mehr als einer halben Milliarde Euro werde Kommunen, Unternehmen, Vereinen, Kulturschaffenden und sozial Bedürftigen im Saarland in der Pandemie geholfen, sagte Hans. Gleichzeitig werde investiert in das Gesundheitssystem, in Forschung und Entwicklung, in die digitale Infrastruktur und in die Digitalisierung der Schulen.

Gerade die Pandemie habe gezeigt: „Wir brauchen einen Quantensprung bei der digitalen Bildung. Deshalb werden wir hierfür in den kommenden zwei Jahren unter anderem jede Schülerin und jeden Schüler mit einem Tablet ausstatten“, sagte der Regierungschef. Noch nie sei in so kurzer Zeit so viel im Saarland investiert worden.

Saarlands Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) sagte: „Wir haben ein Zukunftspaket verabredet, das Aufbruch schafft mit Investitionen auf allen Ebenen.“ Hilfsgelder stabilisierten die wirtschaftliche Lage, die durch in der Corona-Pandemie und die notwendigen Maßnahmen entstanden sei. „Und wir geben der Entwicklung unseres Landes einen massiven Schub.“

Unter der Last der Corona-Krise wird das Saarland nach Angaben des Finanzministeriums in diesem Jahr rund 540 Millionen Euro weniger an Steuern einnehmen als bislang geplant. Details des Nachtragshaushaltes sollten am Dienstag vorgestellt werden.