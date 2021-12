Mainz

Regierung berät mit Corona-Expertenteam über aktuelle Lage

Die rheinland-pfälzische Landesregierung berät sich heute mit Ärzten und Virologen über die aktuelle Corona-Situation. Dabei soll es unter anderem um die neue Virusvariante Omikron, die Situation in den Krankenhäusern und die Kinderimpfungen gehen. Im Anschluss an die Videokonferenz wollen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD) in einer Pressekonferenz (13.00 Uhr) über die Beratungen informieren. Dabei sollen auch der Mainzer Virologe Bodo Plachter sowie der Mainzer Kinder- und Jugendmediziner Fred Zepp, der auch Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko) ist, ihre Einschätzung der Lage schildern.