Regenschauer an Rosenmontag

ARCHIV – Möhnen haben auf dem Marktplatz Wittlich im Regen Weiberfastnacht gefeiert. Foto: Harald Tittel/dpa

Offenbach (dpa/lrs) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rät Karnevalisten am Rosenmontag noch zu einem «Kostüm mit einer regenfesten Kopfbedeckung» oder einem Schirm in der Tasche. Es ist stark bewölkt in Rheinland-Pfalz und im Saarland, gebietsweise fallen Regenschauer, teils lockert der Himmel von Westen her auf, wie der DWD am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen steigen am Rosenmontag auf 8 bis 11 Grad, in den Mittelgebirgen auf um die 6 Grad.

Am Veilchendienstag sinkt das Regenrisiko zum Ausklang der närrischen Zeit. Die Temperaturen erreichen 7 bis 10 Grad, in Hochlagen um die 5 Grad. Am Aschermittwoch kann es zeitweise wieder länger regnen. Das unbeständige Wetter mit milden Temperaturen dauert voraussichtlich vorerst weiter an. «Der Winter rückt also in weite Ferne», erklärte Markus Übel vom DWD.

Vorhersage DWD