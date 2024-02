Regen, Wolken und weiter milde Temperaturen

Das Kurfürstliche Palais und die Konstantinbasilika (l) spiegeln sich in einem Teich im Palastgarten. Foto: Harald Tittel/dpa

Offenbach (dpa/lrs) – Zum Start in die Woche bleibt es mit teils zweistelligen Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland mild. Allerdings wird es teils stark bewölkt und immer wieder regnet es, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte.

Der Montag starte stark bewölkt und vereinzelt könne es immer wieder Regen oder Sprühregen geben. Die Höchsttemperaturen liegen laut Vorhersage bei zehn bis zwölf Grad.

Am Dienstag könne es zwar immer wieder mal auflockern, überwiegend werde es aber stark bewölkt und vereinzelt könne etwas Regen fallen. Die Temperaturen steigen auf bis zu zwölf Grad.

Mit bis zu 13 Grad werde der Mittwoch noch etwas milder. Zunächst gebe es nur örtlich etwas Regen. Am Nachmittag sei es dann stark bewölkt und von Westen her komme neuer Regen.

