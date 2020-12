Archivierter Artikel vom 25.09.2020, 12:50 Uhr

Offenbach

Regen, Wind, Wolken: Herbstliches Wetter am Wochenende

Immer wieder Regen, dazu viele Wolken: Die kommenden Tage sollen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ungemütlich werden. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Freitag zufolge sorgen die Tiefs „Wicca“ und „Xyla“ für das erste herbstlich anmutende Wochenende in diesem Jahr. In den Nächten sinken die Temperaturen demnach auf unter 10 Grad.