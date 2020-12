Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 08:20 Uhr

Regen und Wolken in Rheinland-Pfalz und Saarland

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Am Mittwoch müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und Saarland auf ungemütliches Wetter einstellen. Der Tag startet schon stark bewölkt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte. Dazu wehe mäßiger Wind mit starken Böen aus Südwesten. Die Höchsttemperaturen liegen laut Vorhersage zwischen 12 und 16 Grad.