Offenbach

Regen und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt regnerisch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, ist in beiden Bundesländern am Montag mit starker Bewölkung und Schauern zu rechnen. Im Tagesverlauf sei auch Gewitter mit Starkregen möglich. Die Temperatur erreicht höchstens 19 Grad, im Bergland 13 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es den Meteorologen zufolge stark bewölkt mit Schauern.