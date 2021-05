Offenbach

Regen und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich auf Wolken und Regen einstellen. Ein Tief bei Irland bringt unbeständiges Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen in Offenbach mitteilte. Am Dienstag kann es in Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland zeitweise schauerartig regnen. Ansonsten ist es bewölkt bei Höchstwerten zwischen 15 und 17 Grad, in der Hocheifel um 13 Grad.