In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es zum Ende der Woche nass. Teilweise kann es auch gewittern. Wann zieht der Regen ab?

Ein Mann läuft mit einem Regenschirm über einen Feldweg. (zu dpa: «Regen und Wolken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland») Foto: Sascha Thelen/DPA

Barweiler (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich die Menschen zum Ende dieser Woche auf Regen und Wolken einstellen. Bereits am Freitagvormittag regne es gebietsweise, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Ab dem Nachmittag seien einzelne Gewitter mit Starkregen und stürmische Böen von bis zu 65 Kilometer pro Stunde wahrscheinlich. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 24 bis 27 Grad, dazu gibt es mäßigen Wind, bei Gewitter sind auch stürmische Böen möglich.

Am Samstag bleibt es bewölkt und regnerisch. Insbesondere am Nachmittag gibt es Gewitter. Stellenweise ist auch Starkregen möglich. Das Thermometer zeigt maximal 24 bis 28 Grad an, bei Schauern und Gewitter kann es starke Böen geben.

Am Sonntag werden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst weiterhin viele Wolken und etwas Regen erwartet. Im Laufe des Tages lockert sich das Wetter jedoch auf. Die Temperaturen liegen laut DWD bei maximal 22 bis 26 Grad, es weht kaum Wind.