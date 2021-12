Offenbach

Regen und steigende Temperaturen vorhergesagt: Glättegefahr

Der zweite Weihnachtsfeiertag bringt Rheinland-Pfalz und dem Saarland eher ungemütliches Wetter. Es sei stark bewölkt und von Westen ziehe am Sonntagnachmittag Regen auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Anfangs könne der Regen teils gefrieren und sich Glatteis bilden. Die Temperaturen dürften am Sonntag auf maximal sechs Grad steigen. In der Nacht auf Montag kann es dann vor allem im Westerwald nochmal gefährlich rutschig werden. Am Montag sind bis zu neun Grad drin und wieder bringt der Nachmittag voraussichtlich Regen.