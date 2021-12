Mainz

Regen und Schnee in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der zweite Advent hält für die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland vor allem schauerartigen Regen und Schnee bereit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dürfte vor allem im Bergland Schnee fallen. Am Nachmittag könnten die Temperaturen am Sonntag bei vier bis sieben Grad liegen.