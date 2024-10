Regen und Nebel in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Anzeige

Barweiler (dpa/lrs) – Zum Wochenstart erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaftes Herbstwetter. Ab dem Mittag werde es zeitweise teils schauerartig regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Nachmittag und Abend seien auch kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 13 und 17 Grad, in Höhenlagen um 11 Grad. In der Nacht sei örtlich Nebel mit einer Sichtweite unter 150 Metern zu erwarten.

Am Dienstag gibt es laut DWD nur noch vereinzelt etwas Sprühregen. Die Höchsttemperaturen erreichen 14 bis 17 Grad, im Bergland etwas weniger.

Der Mittwoch wird der Vorhersage zufolge niederschlagsfrei und sehr mild – mit Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad.