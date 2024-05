Barweiler

Wettervorhersage

Regen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Blitze entladen sich bei einem Gewitter. Foto: Thomas Rensinghoff/dpa/Symbolbild

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich die Menschen auf Regen und teilweise auch Gewitter einstellen. In der Eifel seien bereits am Vormittag lokal eng begrenzte Gewitter nicht ausgeschlossen, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag. Ab dem Nachmittag gebe es dann in den beiden Bundesländern kräftige Schauer und Gewitter mit lokal unwetterartigem Starkregen. Es sei auch mit Hagel und Sturmböen zu rechnen.