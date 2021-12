Mainz/Saarbrücken

Regen am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Nach einem winterlichen Freitag müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen. Ab Samstag werde es milder, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag gebe es noch verbreitet Schnee. Oberhalb von 200 Metern sei mit zwei bis sechs Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Auch in tiefen Lagen schneie es anfangs, ehe es im Tagesverlauf in Regen oder Schneeregen übergehe – bei Temperaturen von zwei bis fünf Grad.