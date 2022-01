Mainz

Regelstudienzeit soll wegen Corona verlängert werden

Die Regelstudienzeit für Studierende an rheinland-pfälzischen Hochschulen soll wegen der Corona-Pandemie erneut verlängert werden. Das laufende Wintersemester solle als „Null-Semester“ gewertet werden, damit die Studentinnen und Studenten bei der Bafög-Unterstützung keine Nachteile hätten, teilte Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag mit. Der Landtag hatte wegen der Pandemie bereits im Sommersemester 2020 und den darauffolgenden Semestern eine Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit für Studierende in Rheinland-Pfalz beschlossen.