Mainz

Regelstudienzeit soll um ein Semester verlängert werden

Studierende in Rheinland-Pfalz können auch im kommenden Sommersemester wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen weder in den Hörsaal noch ins Gruppenseminar. Der Verzicht auf das direkte Miteinander in Lernen und Forschen soll die Studierenden aber nicht in Zeitnot bringen – deswegen ist eine Verlängerung der Regelstudienzeit um ein Semester geplant. Das Wissenschaftsministerium kündigte am Freitag einen entsprechenden Gesetzentwurf an. „Das gibt den Studierenden mehr Spielraum, ihr Studium erfolgreich zu absolvieren“, erklärte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD).