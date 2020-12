Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 19:10 Uhr

Regelbetrieb an Schulen im Saarland nach den Sommerferien

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Schulen im Saarland sollen nach den Sommerferien ihren gewohnten Regelbetrieb wiederaufnehmen. Die Landesregierung stimmte am Dienstag in Saarbrücken einem entsprechenden Rahmenplan des Bildungsministeriums zu. „Wichtigste Voraussetzung für den Wiedereinstieg in den regulären Schulbetrieb ist, dass sich das Corona-Infektionsgeschehen im Saarland weiter günstig entwickelt“, erklärte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD).