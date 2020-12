Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 02:50 Uhr

Mainz/Saarbrücken

Rege Beteiligung an Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Weit über 10 000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Dienstag in Rheinland-Pfalz und im Saarland an einem ganztägigen Warnstreik beteiligt. Die Gewerkschaft wollte damit ihrer Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen und mehr Geld für die Beschäftigten Nachdruck verleihen. Die Gewerkschaften halten das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite für unzureichend. Von dem Ausstand betroffen waren unter anderem Kitas, Krankenhäuser, Sparkassen und Müllabfuhr.