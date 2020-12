Archivierter Artikel vom 11.05.2020, 11:30 Uhr

Kaiserslautern

Rechtsstreit zwischen Kaiserslautern und Ehrmann ausgesetzt

Das Arbeitsgericht Kaiserslautern hat am Montag die Aussetzung des Rechtsstreits zwischen Gerry Ehrmann und Drittligist 1. FC Kaiserslautern bis zum Abschluss des Schlichtungsverfahrens beim Südwestdeutschen Fußballverband e.V. beschlossen. Der für Dienstag angesetzte Gütetermin wird damit nicht stattfinden, wie es in einer Mitteilung hieß. Das Gericht argumentierte, dass die DFB-Ausbildungsordnung zwischen den Parteien wirksam vereinbart wurde. Damit sei der 1. FC Kaiserslautern als Drittligist nach dem Statut der 3. Liga an diese Ausbildungsordnung gebunden. Diese sieht ein Schlichtungsverfahren vor dem jeweils zuständigen Fußballverband vor.