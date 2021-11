Wiesbaden/Kamp-Bornhofen

Rechtsrheinischer Zugverkehr bleibt lahmgelegt

Ein Tag nach dem Kabelschaden bleibt der rechtsrheinische Zugverkehr zwischen Wiesbaden-Biebrich und dem rheinland-pfälzischen Kamp-Bornhofen lahmgelegt. „Wir arbeiten daran, dass die Züge am späten Nachmittag oder am frühen Abend wieder fahren“, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitagnachmittag mit. Laut dem Bahnunternehmen Vias ist nach der Behebung der Störung mit weiteren Einschränkungen zu rechnen, weil derzeit noch rund 20 Züge auf den Gleisen stehen und weggefahren werden müssen. Am Donnerstag hatte demnach eine Fremdfirma bei Rammarbeiten Kabel durchtrennt. Daraufhin sei es in einem Stellwerk in Lahnstein zu Störungen gekommen. Der Güterverkehr wurde linksrheinisch umgeleitet.