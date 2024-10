Der noch junge Oktober zeigt sich zeitweise schon golden: Am Samstag soll oft die Herbstsonne scheinen. Und am Sonntag?

Die Strahlen der aufgehenden Sonne streifen durch den Frühnebel über eine Wiese. (zu dpa: «Recht freundliches Herbstwetter am Wochenende») Foto: Daniel Karmann/DPA

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet ein Wochenende mit überwiegend freundlichem Herbstwetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, wird es am Samstag heiter bis wolkig. Die Temperaturen erreichen 12 bis 16 Grad. Ein eher schwacher Wind weht aus Ost bis Südost.

Am Sonntag ist es tagsüber leicht und abends vermehrt stark bewölkt. Die Temperaturen bewegen sich laut Vorhersage maximal zwischen 13 und 16 Grad, in Hochlagen um die 11 Grad. Meist bläst schwacher Wind aus Südost.

In der Nacht zu Montag kann es stellenweise etwas regnen. Tagsüber am Montag sind häufiger Schauer möglich. Die Höchstwerte können 14 bis 20 Grad erreichen.