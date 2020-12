Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 14:50 Uhr

Mainz

Rechnungshofbericht: CDU-Landtagsfraktion zahlt Geld zurück

Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion hat auf Aufforderung des Landesrechnungshofs rund 7600 Euro für eine Veranstaltung zum 85. Geburtstag von Heiner Geißler (1930-2017) zurückgezahlt. Bei der Veranstaltung im Plenarsaal des Landtags 2015 habe die „Würdigung der fachlichen Arbeit Heiner Geißlers mit ihren Wirkungen für das soziale Gefüge innerhalb unseres Landes im Mittelpunkt gestanden“, teilte der frühere Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Hans-Josef Bracht, am Donnerstag in Mainz mit. „Der Landesrechnungshof beurteilt dies anders. Wir haben dieses Votum zur Kenntnis genommen und die entsprechenden Mittel an den Landtag zurückgezahlt.“ Der SWR und die Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ hatte zuvor darüber berichtet.