Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 12:50 Uhr

Saarbrücken

Rechnungshof kritisiert Finanzgebaren der Landesregierung

Der Rechnungshof des Saarlandes hat das Finanzgebaren der Landesregierung in einer Reihe von Einzelfällen kritisiert. In dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht für 2019 wird unter anderem festgestellt, dass das Landesinstitut für Präventives Handeln (LPH) „seine Aufgaben in weiten Teilen nicht erfüllt“. Das Institut in St. Ingbert soll allgemeine, pädagogische, und gesundheitliche Prävention vernetzen und entsprechende Fortbildungsangebote machen. Die unabhängigen Rechnungsprüfer empfahlen, die bisher beim Landtag liegende Dienst- und Fachaufsicht in die Landesverwaltung zu überführen. Die Landtagsverwaltung habe umfangreichen Empfehlungen zum großen Teil bereits zugestimmt.