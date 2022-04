Bad Ems

Einkommen

Reallöhne in Rheinland-Pfalz 2021 um 0,4 Prozent gesunken

Die Reallöhne in Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr gesunken. Nach den endgültigen Ergebnissen der sogenannten Verdiensterhebung lagen die preisbereinigten Bruttomonatsverdienste 0,4 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte. Schon im ersten Corona-Jahr 2020 war es im Land mit den Reallöhnen nach unten gegangen – seinerzeit um 1,0 Prozent. Deutschlandweit gingen die Reallöhne im Vergleich von 2020 zu 2021 um 0,1 Prozent zurück. Der Reallohnindex wird errechnet, indem die Entwicklung der Verdienste der Preisentwicklung gegenübergestellt wird.