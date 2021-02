Bad Ems

Reallöhne 2020 um 0,9 Prozent gesunken

Erstmals seit 2008 sind in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr die Reallöhne gesunken. Die preisbereinigten Bruttomonatsverdienste liegen nach vorläufigen Berechnungen um 0,9 Prozent niedriger als im Jahr 2019, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) mit. In den vergangenen zehn Jahren waren die Reallöhne demnach im Durchschnitt jährlich um 1,4 Prozent gestiegen.