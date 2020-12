Archivierter Artikel vom 07.05.2020, 14:40 Uhr

Koblenz

Razzia in drei Bundesländern gegen mutmaßliche Drogenhändler

Im Zuge von Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Bande von Drogenhändler hat es am Donnerstag in drei Bundesländern Razzien gegeben. Die Einsatzkräfte hätten in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen 24 Durchsuchungsbeschlüsse durchgesetzt, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit.