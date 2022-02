Koblenz

Razzia bei Rechtsrock-Konzert: 130 Polizisten im Einsatz

Bei einer Razzia in der rechtsextremen Szene hat die Polizei am Samstagabend Ermittlungen gegen 30 Teilnehmer eines Rechtsrock-Konzertes aufgenommen. Kurz vor Beginn des Konzertes umstellten 130 Einsatzkräfte eine alte Mühle in Weitersburg (Landkreis Mayen-Koblenz), in der die Veranstaltung stattfinden sollte, teilte die Polizei anschließend mit.