Koblenz/Mainz

Razzia bei mutmaßlichen IS-Terror-Finanzierern

Polizisten haben am frühen Dienstagmorgen sieben Wohnungen von mutmaßlichen IS-Terror-Finanzierern in Rheinland-Pfalz durchsucht. Bei der Razzia in Ludwigshafen, Kaiserslautern, Trier und im pfälzischen Germersheim stellten sie zahlreiche Beweismittel wie beispielsweise Handys sowie geringe Mengen Haschisch sicher. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz und das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz in Mainz mit.