Frankfurt/Main

Rauschgiftpaket führt Ermittler auf Spur von Drogenhändlern

Ein Rauschgiftpaket hat die Ermittler des Zollfahndungsamtes Frankfurt auf die Spur eines Drogennetzwerks geführt. In insgesamt 17 Wohn- und Geschäftsräumen im Westerwald und im Rhein-Main-Gebiet wurden bei Durchsuchungen diverse Mobiltelefone, ein gefälschter Impfpass und Führerschein sowie Kokain und Marihuana sichergestellt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zudem sei bei der Aktion am Dienstag ein bestehender Haftbefehl gegen einen Beschuldigten vollstreckt worden.