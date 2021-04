Archivierter Artikel vom 02.03.2021, 06:30 Uhr

Ludwigshafen

Raubüberfall in Supermarkt

Ein bewaffneter und bislang unbekannter Täter hat einen Supermarkt in Ludwigshafen überfallen und Geld erbeutet. Er habe eine Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht und sei nach der Tat am Montagabend zu Fuß geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die Kassiererin habe so unter Schock gestanden, dass sie nicht viel sagen konnte, sagte ein Polizeisprecher. Sie wurde dem Rettungsdienst übergeben.