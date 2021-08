Saarlouis

Raubüberfall in Saarlouis: 64-Jährige mit Messer bedroht

Ein Mann hat eine 64-Jährige in Saarlouis mit einem Messer bedroht und ihr den Geldbeutel geraubt. Der Täter bedrohte die Frau und holte sich das Portemonnaie mit 50 Euro Bargeld und Personaldokumenten aus ihrer Handtasche, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann sei nach dem Überfall am Mittwoch zunächst geflüchtet, wenig später konnte die Polizei aber einen 30 Jahre alten Verdächtigen festnehmen. Er kam in Untersuchungshaft.