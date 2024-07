Die Verkleidung der Rathauspassage in Koblenz fängt in der Nacht aus bislang ungeklärten Gründen Feuer. Das Löscharbeiten laufen bis zum frühen Morgen.

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. (zu dpa: «Rathauspassage in Koblenz gerät in Brand»)

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. (zu dpa: «Rathauspassage in Koblenz gerät in Brand») Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA

Koblenz (dpa/lrs). In der Nacht auf Mittwoch hat es in der Rathauspassage in Koblenz aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Neben der Außenverkleidung wurden laut Angaben der Polizei mehrere Automaten, die in der Passage standen, beschädigt. Die Bewohner der Wohnung oberhalb der Passage konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Laut ersten Schätzungen liegt der Schaden im fünfstelligen Bereich. Am frühen Morgen wurden die Löscharbeiten beendet.