Mainz

Rathauschefs rufen im Kampf gegen Corona zum Impfen auf

Die Rathauschefs fünf rheinland-pfälzischer Großstädte haben am Dienstag gemeinsam zur Schutzimpfung gegen das Coronavirus aufgerufen. „Wir wollen und wir können das Sterben nicht akzeptieren“, heißt es in einem gemeinsamen Aufruf der Städte Mainz, Ludwigshafen, Koblenz, Kaiserslautern und Trier. Jede einzelne Impfung zähle und helfe, die Anzahl weiterer Infektionen zu reduzieren. „Es ist nur ein kleiner Piks, aber eine große Hilfe für die Menschheit“, heißt es in dem gemeinsamen Aufruf.