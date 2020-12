Rassismus: Trabert fordert Positionierung der Wissenschaft

Archivierter Artikel vom 05.03.2020, 06:00 Uhr

Der Sozialmediziner Trabert kümmert sich um Arme und Bedürftige – vor der eigenen Haustür aber auch in Syrien und im Mittelmeer. Der „Helfer mit Herz“ ist dafür zum Hochschullehrer des Jahres 2020 gekürt worden – und plädiert für eine Haltung in der Wissenschaft.

Mainz (dpa/lrs). Der Hochschullehrer des Jahres, Gerhard Trabert, hat an die Wissenschaft appelliert, sowohl Position gegen soziale Ungerechtigkeit als auch gegen Rassismus zu beziehen. „Wissenschaft ist nicht neutral“, sagte der Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie an der Hochschule RheinMain im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wir müssen die Daten schon auch bewerten“, forderte Trabert, der auch Vorsitzender des Vereins Armut und Gesundheit in Mainz ist. Im ökologischen Kontext positionierten sich Wissenschaftler ja auch durchaus. „Meine Forderung ist: Wissenschaft muss das generell, gerade auch in diesem Kontext von sozialer Gerechtigkeit.“

„Wir haben Zahlen über die Lebenserwartung, dass arme Menschen früher sterben – Frauen acht Jahre und Männer elf Jahre.“ Dies zeige doch, dass im System etwas nicht stimme. Auch, wenn Alleinerziehende – in aller Regel Mütter – zu 45 Prozent von Einkommensarmut betroffen seien. „Der Familienstatus kann doch nicht ein Armutsfaktor sein.“ In diesem Kontext gelte: „Wissenschaft muss sich positionieren, muss Haltung einnehmen“, betonte Trabert.

„Wissenschaft muss jetzt auch deutlich Haltung gegen Rassismus und Nationalismus einnehmen.“ Wissenschaftler und Professoren hätten eine besondere Verantwortung in der Gesellschaft, der müssten sie auch gerecht werden. „Wenn ich jetzt – in dieser Demokratie – nicht den Mut habe, wann dann?“, mahnte der Arzt und Wissenschaftler.

„Wir brauchen keine Angst zu haben vor anderen Kulturen“, betonte Trabert. Er kritisierte die Einschätzung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) scharf, die Migration sei die „Mutter aller Probleme“. „Das ist eine katastrophale Aussage“, betonte Trabert. „Es ist nicht die Migration, es ist die soziale Ungerechtigkeit.“

Trabert sei „ein Hochschullehrer und Helfer, der sich mit Herz und Seele der Versorgung von Menschen in Notsituationen verschreibt“, hatte der Präsident des Deutschen Hochschulverbands, Prof. Bernhard Kempen, die Entscheidung begründet, Trabert zum Hochschullehrer 2020 zu küren. Es gebe kaum einen Wissenschaftler, der Lehre und Praxis, Wissenschaft und ihre Umsetzung besser verkörpern könne. Die Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert und wird am 6. April 2020 in Berlin vergeben. Trabert ist der erste Fachhochschullehrer, der die Auszeichnung bekommt.