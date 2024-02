Randalierer und Hund mit Taser gestoppt

In Beckingen randaliert ein Mann in einem Wohnhaus. Als die Polizei eintrifft, geht der Mann auf sie los – und jagt seinen Hund auf die Beamten.

Beckingen (dpa/lrs) – Ein 31-Jähriger hat in einem Wohnhaus im saarländischen Beckingen (Landkreis Merzig-Wadern) randaliert und seinen Vermieter die Treppe heruntergestoßen. Der Vermieter wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als Polizisten eintrafen, habe sich der alkoholisierte Mann am späten Sonntagabend auch ihnen gegenüber aggressiv verhalten. Er hetzte seinen Hund auf die Beamten und ging auch selbst auf sie los.

Sowohl den Mann als auch den Hund stoppte die Polizei mit einem Taser. Das Tier erlitt keine Verletzungen. Der Randalierer wurde in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, wie die Polizei mitteilte.

