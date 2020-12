Archivierter Artikel vom 25.03.2020, 12:20 Uhr

Ralf Beil wird neuer Generaldirektor der Völklinger Hütte

Saarbrücken (dpa/lrs) – Kunsthistoriker Ralf Beil (55) wird vom 1. Mai an neuer Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Das habe der Aufsichtsrat der Stätte am Mittwoch entschieden, teilte das saarländische Kulturministerium in Saarbrücken mit. Beil sei „ein mutiger Macher“, der zur Vermittlung der Industriekultur im Saarland neue Ansätze, auch grenzüberschreitend, entwickeln solle. Beil folgt Meinrad Maria Grewenig nach, der bis Ende Juni 2019 rund 20 Jahre lang den Kurs des Weltkulturerbes Völklinger Hütte gesteuert hatte.