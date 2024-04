Räuber verletzen Juwelier

Anzeige

Saarlouis (dpa/lrs) – Ein Juwelier aus Saarlouis ist bei einem Raubüberfall von zwei unbekannten Tätern schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag musste er am frühen Samstagmorgen in eine Klinik gebracht werden. Art und Wert der Beute sind den Ermittlern zufolge derzeit noch unklar.

Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die Gesuchten in der Nacht mit einem weißen Kleinwagen bis vor das Juweliergeschäft gefahren und in das Geschäft eingebrochen. Dort griffen sie den Geschäftsinhaber an, der im selben Haus wohnt und durch eine Alarmanlage auf die Tat aufmerksam geworden war. Nach Angaben der Polizei verletzten sie den Mann erheblich. Anschließend flüchteten sie mit ihrem Fahrzeug und kollidierten dabei noch mit einem Metallpfosten. Der Wagen wurde später in Luxemburg entdeckt und sichergestellt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.