Kriminalität

Lahnstein

Räuber erbeutet Geld bei Überfall auf Discounter

Bei einem Raubüberfall auf einen Discounter in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) hat ein Mann am Donnerstagabend einen Teil der Tageseinnahmen erbeutet. Der Räuber bedrohte die Angestellten nach Betreten des Geschäfts mit einem Messer und zwang die Kassenmitarbeiter so dazu, ihm Geld auszuhändigen, wie die Polizei mitteilte. Wie viel Geld der Kriminelle erbeutete, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Mann flüchtete in unbekannte Richtung.