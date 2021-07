Saarbrücken

Radverkehr im Saarland: Großes Interesse an Förderprogramm

Mit einem Radförderprogramm hat die saarländische Landesregierung offenbar einen Nerv getroffen. Weil die Nachfrage so groß ist, hat das Verkehrsministerium in Saarbrücken die Fördersumme von einer Million Euro um 844 000 Euro aufgestockt, wie Ressortleiterin Anke Rehlinger (SPD) am Sonntag mitteilte.