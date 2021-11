Saarbrücken

Radon-Messung: „Keine beunruhigenden Erkenntnisse“

Die Radonbelastung im Saarland liegt nach Angaben des Umweltministeriums unter dem Bundesdurchschnitt. Das hätten Ergebnisse aus Langzeitmessungen ergeben, die Experten am Freitag in Saarbrücken vorstellten. Insgesamt waren Raumluftmessungen in 1300 Privathäusern sowie in 408 Schulen, Kitas und öffentlichen Gebäuden erfolgt. „Zurzeit gibt es keine beunruhigenden Erkenntnisse“, bilanzierte Umweltminister Reinhold Jost (SPD).