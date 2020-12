Archivierter Artikel vom 14.05.2020, 23:10 Uhr

Ürzig

Radler prallen an Einmündung gegeneinander: Beide in Klinik

Zwei Radfahrer sind in Ürzig (Landkreis Bernkastel-Wittlich) zusammengestoßen und wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten. Ein 22 Jahre alter Mann sei am Donnerstagnachmittag auf einem Gehweg an der Bundesstraße 53 entlang geradelt, teilte die Polizei mit. An einer Einmündung stieß er mit dem Rad eines 64-Jährigen zusammen, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Beide wurden durch den Aufprall und den Sturz verletzt – zum Teil im Gesicht. Zur weiteren Untersuchung kamen sie in eine Klinik.