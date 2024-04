Radlader kippt um: Mann schwer verletzt

Anzeige

Dierscheid (dpa/lrs) – Ein 20 Jahre alter Mann ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich beim Abbiegen mit einem Radlader umgekippt und schwer verletzt worden. Er habe am Montag in Dierscheid von einem Feldweg auf eine Kreisstraße einbiegen wollen, teilte die Polizei in Wittlich mit. Dabei sei das Fahrzeug gekippt und auf der Seite liegengeblieben. Der 20-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und zwischen Radlader und Fahrbahn eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn schließlich, der Mann wurde in ein Krankenhaus nach Trier gebracht.

